Annalisa, nessuna trilogia: Ragazza Sola non c’entra niente con Bellissima e Mon Amour

Annalisa ci aveva fatto credere che il suo nuovo singolo Ragazza Sola sarebbe stato il terzo estratto di quella che sembrava essere una trilogia iniziata con Bellissima e proseguita con Mon Amour. Ma purtroppo non è così.

Dopo due brani dance che ci hanno fatto scatenare e che le hanno fatto ottenere in totale ben sei dischi di platino (tre l’uno, a dimostrazione che il pubblico ha apprezzato questa svolta pop), è tornata nella sua comfort zone. Capelli biondi a parte, Ragazza Sola è una classica canzone di Annalisa.

I fan hanno già gridato al capolavoro, ma io da lei e da questo terzo singolo mi aspettavo tutt’altro.

#SorryNotSorry.



“Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo. È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa”.