Annalisa: Mon Amour è il nuovo singolo ed esiste già la coreografia di Joey Di Stefano

A distanza di sette mesi dall’uscita di Bellissima, Annalisa è tornata con il nuovo singolo Mon Amour.

Anche questo – come Bellissima – è stato prodotto da Davide Simonetta e co-scritto da lui insieme alla cantante e Paolo Antonacci, della serie: squadra che vince non si cambia.



Bellissima in questi mesi ha infatti venduto oltre 200 mila copie e conquistato il doppio disco di platino: numeri che da solista Annalisa ha fatto solo con il singolo Dieci, prodotto anche questo da Davide Simonetta.

Alla luce dei fatti Mon Amour ha tutte le carte in regola per eguagliare il successo del suo predecessore e la dimostrazione è che ancor prima che uscisse Joey Di Stefano ci ha fatto una coreografia già diventata virale.

Siete pronti a ballarla tutta l’estate?

Quindi ci piacciamo oppure no?sangue nella dance floor, ci balleròanche se è soltanto un altro stupidosexy boy, sexy boy, io ci stoe domani non lavoro quindi, uhce ne stiamo distesi, ahsopra soldi già spesi, uhcolazioni francesi, ahcon gli avanzi di ierise non lo facciamo me lo immagino

dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

che bacia lei che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu?

io farò una strage stasera

ballo tra le lampade a sfera

e lei piace sia a me che a te

ho visto lei che bacia lui

che bacia lei che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu?

disperata e anche leggera

vengo per rubarti la scena

hey garçon, ho un’idea

lei

lei

Lei, un movimento tecnico

lui, un sorso con l’arsenico

io rimango sola come minimo

sexy boy, sexy boy, allora io ci sto

e domani non lavoro quindi, uh

ce ne stiamo distesi, ah

sopra soldi già spesi, uh

colazioni francesi, ah

con gli avanzi di ieri

se non lo facciamo me lo immagino

dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

che bacia lei che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu?

io farò una strage stasera

ballo tra le lampade a sfera

e lei piace sia a me che a te

ho visto lei che bacia lui

che bacia lei che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu?

disperata e anche leggera

vengo per rubarti la scena

hey garçon, ho un’idea

lei

lei

Ho visto lei che bacia lui

lei che bacia lui

lei che bacia lui

lei che bacia lui

dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

che bacia lei che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu?

io farò una strage stasera

ballo tra le lampade a sfera

e lei piace sia a me che a te

ho visto lei che bacia lui

che bacia lei che bacia me

mon amour, amour

ma chi baci tu?

disperata e anche leggera

vengo per rubarti la scena

hey garçon, ho un’idea

lei

lei

Disperata e anche leggera

vengo per rubarti la scena

hey garçon, ho un’idea