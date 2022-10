Annalisa, la scaletta dei concerti del 2022: tutte le canzoni

Annalisa in tour nel 2022: la scaletta delle canzoni dell’artista ligure nei concerti all’interno dei club italiani.

Il countdown è terminato: Annalisa è pronta a partire per il suo tour nei club nel 2022. L’artista di Savona sta per tornare a emozionare i suoi fan con una serie di appuntamenti dal vivo nei club italiani nell’ambito del suo Nuda10Tour, la tournée organizzata per presentare l’album Nuda e celebrare soprattutto i suoi primi dieci anni di straordinaria carriera dopo l’exploit di Amici. Concerti in cui ci sarà spazio sia per alcuni dei suoi grandi classici che per le canzoni del nuovo album. Scopriamo insieme quale potrebbe essere la scaletta di Nali.

Annalisa in tour nel 2022

Il debutto live in questo 2022 Annalisa lo ha già regalato a inizio settembre. Il 7 è stata infatti protagonista in una location molto speciale, il Teatro Romano di Verona, per una preziosa anteprima del suo tour.

Annalisa

Dopo l’antipasto scaligero, l’artista è però pronta in questo autunno 2022 a voler incontrare tutti i suoi fan all’interno di un tour nei club davvero molto atteso. Ecco le date:

– 18 ottobre all’Estragon di Bologna

– 19 ottobre al Viper di Firenze

– 21 ottobre al Largo Venue di Roma

– 22 ottobre al Demodé di Modugno (Bari)

– 24 ottobre al Duel Club di Pozzuoli (Napoli)

– 27 ottobre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino)

– 28 ottobre al Fabrique di Milano

– 30 ottobre all’Hall di Padova

La scaletta dei concerti di Annalisa

Non conosciamo ancora la scaletta dei concerti di questo tour nei club, e non sappiamo quali saranno le canzoni presentate dal vivo dalla splendida cantante dai capelli rossi. Tuttavia possiamo farcene un’idea andando a rivedere quali canzoni hanno fatto parte della setlist lo scorso settembre a Verona:

– Bellissima

– Alice e il blu

– Se avessi un cuore

– Bye bye

– Amsterdam

– Tsunami

– Bonsai

– House party

– Movimento lento

– Diamante lei luce lui/Una finestra tra le stelle

– Senza riserva

– Avocado toast

– Vento sulla luna

– Nuda

– Un domani

– Il mondo prima di te

– N.U.D.A.

– Principessa

– Direzione la vita

– D’oro

– Eva+Eva

– Dieci

– Tropicana

– Bellissima