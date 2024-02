Annalisa in lacrime per la mancata vittoria a Sanremo? Le sue parole

Annalisa ha preso male la mancata vittoria al Festival di Sanremo? In queste ore sta facendo il giro del web un video in cui la cantante, dopo aver appreso la notizia, sembra triste.

lei che si sforza di sorridere mentre si interroga ancora su cosa può aver sbagliato

no annalisa non hai sbagliato niente, proprio zero credici veramente perché sei meravigliosa

ora mi metto a urlare pic.twitter.com/CXyCHA2WtU

