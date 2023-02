Annalisa in concerto al Forum: data e biglietti

Annalisa in concerto al Mediolanum Forum di Milano: la data e i biglietti del primo live della cantante nel palazzetto.

Altro step importantissimo per Annalisa. L’ex cantante di Amici, già più volte protagonista sul palco di Sanremo, ha annunciato la sua prima grande volta su un palco altrettanto prestigioso: quello del Mediolanum Forum di Assago, il principale palazzetto di Milano. Anche Nali ce l’ha fatta e, alla vigilia del suo debutto sul palco di piazza Colombo, nell’ambito di Sanremo 2023, ha svelato la data e le informazioni sui biglietti.

Il primo concerto di Annalisa al Forum

Ce l’ha fatta anche Annalisa. Dopo tanti anni di attesa e di gavetta, la voce di Bellissima, virale su TikTok e di nuovo ai vertici delle classifiche musicali, è riuscita a raggiungere il Forum. E non è un traguardo da poco. Nonostante in quest’epoca abbiamo visto ragazzi di vent’anni riempire gli stadi, per un cantante riuscire a conquistare il primo palazzetto, dopo tanti anni di esibizioni in club o locali più piccoli, è una soddisfazione enorme.

Annalisa

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario per tutti i fan dell’artista ligure è il 4 novembre 2023. I biglietti per questo grandissimo evento sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti quelli autorizzati a partire da 35 euro più diritti di prevendita.

La scaletta del concerto

Reduce da un lungo e importante tour nel 2022, la splendida artista ex Amici non ha ovviamente ancora svelato dettagli della scaletta che presenterà nel suo grande concerto al Forum. Sicuramente ci sarà spazio per Bellissima, ma per il resto è difficile al momento fare ipotesi.

Per avere un’idea vaga di quello che potrebbe succedere, ecco una delle scalette del suo ultimo tour, cui va aggiunto ovviamente l’ultimo singolo:

– Bye Bye

– Ogni festa

– Used To You/Potrei abituarmi

– Dov’è che si va

– Bianco nero e grigio

– Senza riserva

– Dimenticherai

– Coltiverò l’amore

– Illuminami

– Alice e il blu

– Superare

– Vincerò

– Un domani

– Ipernova

– Sento solo il presente

– Una finestra tra le stelle

– Il prossimo weekend

– Specchio

– Tutto per una ragione

– Moscow Mule

– Il mondo prima di te

– Le parole non mentono

– Noi siamo un’isola

– Splende

– Se avessi un cuore

– Direzione la vita