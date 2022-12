Annalisa: il suo intervento al Tg2 è meta televisione

In queste ore è diventato virale su Twitter un video del Tg2 in cui è in collegamento da casa sua (o da una soffitta?) Annalisa. Niente di strano, niente di anomalo, non è la prima né sarà l’ultima artista a fare un collegamento col telegiornale della Rai. Quello che ha reso divertente questo video è la surrealtà del tutto.

A dare la linea a Carola Carulli è stato il volto del Tg2, Fabio Chiucconi. “Con noi in collegamento una delle artiste più amate del momento, è diventata un’icona di stile e ispira (?) molti stilisti. Annalisa, lo stile per te cos’è?“.

Una domanda (per rompere il ghiaccio?) a cui Annalisa ha così risposto:

“Per me lo stile è un mix di ovviamente moda ma soprattutto di sentirsi a proprio agio e quindi anche di personalità. Portare il proprio carattere nell’apparenza. Cercare di comunicare attraverso l’abito”.

Quella che però sembrava essere una prima domanda si è rivelata essere in realtà l’unica. Dopo questa frase la Carulli ha infatti commentato “Stile e carattere!” dando di nuovo la linea a Chiucconi e salutando Annalisa. Un collegamento durato 30 secondi per dire nulla di concreto dalla webcam del iMac. Grazie Tg2!

questo intervento random di annalisa per una domanda al TG2 ? pic.twitter.com/hLvVzLl848 — stemas 🫒 (@jadestuxedo) December 29, 2022

Ho visto l’intervista ad #Annalisa #Tg2 che sarà durata non più di 5 secondi! A new record!!!!🤣🤣 — Tommaso (La freccia nera) (@Tommaso25904390) December 29, 2022

Ditemi che qualcuno ha visto il Tg2 stasera, andavano talmente di fretta che l’intervista a Annalisa è durata 4,2 secondi e i servizi sono stati tutti interrotti😂😂😂😂 — Northy (@NorthStar1724) December 29, 2022

Annalisa, icona di stile

Al di là del servizio sul Tg2, la cantante è davvero un’icona di stile, come sottolineato da FanPage qualche mese fa.