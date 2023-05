Annalisa ha un ammiratore famoso: “Lui è pazzo di lei”

Periodo fortunatissimo per Annalisa, che dopo Bellissima adesso è ai vertici delle classifiche con il singolo Mon Amour. Sembra inoltre che la cantante duetterà con Fedez in un tormentone estivo che uscirà a breve. Musica a parte, l’artista ligure oggi è finita al centro del gossip perché avrebbe un ‘fan’ molto famoso. Stando a quello che si legge sulle Chicche di Gossip pubblicate dal settimanale Chi, Guè Pequeno sarebbe pazzo della Scarrone.

“Guè, il rapper dei record già noto come Guè Pequeno (che con il suo album “Madreperla” è in classifica da più di tre mesi), è pazzo della collega Annalisa (che pure non scherza: con “Mon Amour” è balzata dal 16° al 5° posto della classifica Fimi dei singoli): lei non può postare una foto o un video senza vedere comparire il like di Guè. Lui è un tipo cool e… focoso: a marzo gli è capitato di nuovo di pubblicare sui social (per sbaglio?) un suo video molto particolare. Peccato che Annalisa pare sia (in segreto) fidanzatissima”.

Guè Pequeno pazzo per Annalisa?

Non solo il settimanale Chi, anche Dagospia poco fa ha riportato il rumor sui due cantanti: “Il rapper Guè Pequeno è pazzo di Annalisa, spollicia ogni foto che la cantante pubblica su Instagram. E c’è chi svelena e va oltre ai like “tattici”. Non è che il video privato postato “per errore” a marzo da Guè, era un modo per far colpo sulla bella interprete di “Mon Amour”? Comunque sia, finirà con un bel due di picche: pare che lei sia fidanzatissima, in gran segreto. Chi sarà mai il fortunato?”

A quanto pare Guè prenderà un bel palo…