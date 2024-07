Annalisa fa un appello a Carlo Conti per il Festival di Sanremo

Da mesi circolano rumor secondo i quali Elodie e Annalisa saranno le co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo. Elodie però in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha rivelato che adesso non ripeterebbe l’esperienza, perché è concentrata sulla musica, ma che si augura che la collega abbia l’opportunità di salire sul palco del Teatro Ariston nelle vesti di conduttrice. Per il momento Carlo Conti non ha contattato nessuno, ma Annalisa ai microfoni di Radio Subasio ha detto che accetterebbe un’eventuale proposta e che per lei sarebbe bellissimo andare a Sanremo senza l’ansia dovuta alla gara dei big.

“Se sono pronta per condurre il Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti? Oddio, bisognerebbe chiederlo a lui. Anzi, facciamo prima la premessa fondamentale: al momento Carlo Conti non mi ha contattata e non mi ha detto nulla. Quindi quelle cose che leggete sono gossip e ci stanno. Anche questi gossip sono una cosa giusta, ma restano dei gossip. Se lo farei? Sarebbe bello devo dire. Per una volta a Sanremo senza stress non sarebbe mica male, sono sincera. Quindi potrebbe essere una bella cosa. Appello a Carlo Conti? Certo, Carlo fammi vivere questa esperienza tranquilla. – ha continuato la cantante – Che poi diventerebbe stressante per altre ragioni immagino, però lo farei. Sarebbe un’altra bella tappa per me e la mia carriera. Staremo a vedere.

Quali sono gli artisti emergenti che mi piacciono in particolare e con chi collaborerei? Devo dire che amo Anna, mi piace tanto e non ne ho mai fatto mistero. Mi piace tanto anche Clara. Con loro collaborerei volentieri. Poi non è facile dire chi è un emergente, perché molti ragazzi giovani hanno già fatto tantissime cose enormi. Se farei un duetto con Laura Pausini? Ovvio, parliamo di un gigante, una che ha fatto scuola. Figuriamoci se non mi piacerebbe cantare con un’artista del genere”.