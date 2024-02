Esiste una versione spagnola di Sinceramente!

Annalisa fra le pagine di SuperGuidaTv era stata chiara alla vigilia del Festival di Sanremo: “Penso all’Eurovision“. E così è. Durante una conferenza stampa di questa mattina ha infatti fatto ascoltare una demo del suo singolo in spagnolo.

Annalisa fa ascoltare la versione in spagnolo di Sinceramente

Al momento però non è chiaro se Annalisa ha già registrato la versione spagnola o è ancora in work in progress. “Sono stati fatti diversi tentativi” – ha detto in conferenza stampa – “Eravamo dietro la versione definitiva, quella più giusta, che rappresentasse a pieno sia il testo che il suono“.

🇮🇹 En la rueda de prensa, Annalisa nos ha enseñado en una demo como suena “Sinceramente” su tema de #Sanremo2024 en español, en voz de otra persona. 👀 ¿Tenéis ganas de escucharla con su voz? pic.twitter.com/bfqHyVXXhG — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) February 9, 2024

Le parole sull’Eurovision