Annalisa entra nella storia della musica e pubblica la tracklist del nuovo album

Annalisa ha dovuto aspettare 12 anni prima di riuscire a entrare nella storia della musica italiana. E lo ha fatto con Bellissima che è diventato questa settimana il primo singolo di un’artista donna a non essere mai uscito per un anno intero dalla top100 dei singoli più venduti della classifica FIMI. Sempre questa settimana il singolo è stato certificato quattro volte disco di platino avendo venduto oltre 400 mila copie. Mai nella propria carriera la cantante era arrivata a un simile traguardo. Se Bellissima è a quota quattro dischi di platino, Mon Amour ne ha ben tre (ed è tutt’ora in classifica), mentre si sono fermati a due Dieci e Movimento Lento, i singoli estratti dal suo ultimo album.

“Oggi Bellissima viene certificata quadruplo disco di platino dopo oltre un anno di permanenza in classifica Fimi” – ha scritto ieri Annalisa sui social – “Ripenso a quella telefonata in francese, a quella macchina, a quel vortice di emozioni che mi ha portata qui, oggi, in questo momento. Cosa posso dire? Grazie ancora una volta ❤️”.

— ANNALISA (@NaliOfficial) September 18, 2023

E oggi, per celebrare questo traguardo, ha rilasciato anche la tracklist del nuovo album, E Poi Siam Finiti Nel Vortice, che contiene – oltre Bellissima e Mon Amour – anche Ragazza Sola e altri nove inediti.