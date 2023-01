Annalisa e Nicola dopo C’è Posta per te sono tornati insieme

C’è Posta per te, la storia di Annalisa e Nicola e del matrimonio finito: sono tornati insieme dopo la registrazione

Un nuovo colpo di scena è quello emerso in queste ultime ore dopo la puntata di C’è Posta per te, andata in onda nella serata di sabato. Annalisa e Nicola sono tornati insieme, secondo ciò che racconta la pagina social della trasmissione. Il post è stato pubblicato poche ore dopo la puntata.

CREDIT: CANALE 5

Dal racconto di Maria De Filippi, i due si conoscono quando sono molto piccoli e poiché che lei viveva in Germania con la famiglia, hanno fatto di tutto per stare insieme.

Alla fine sono riusciti a sposarsi e dal loro matrimonio sono nati due bambini. Tuttavia, a causa dei problemi tra le famiglie, la coppia è entrata in crisi nel 2017.

L’uomo l’ha tradita, una prima volta, con un’altra donna. Quando la moglie lo ha scoperto, è andato via di casa solo per qualche giorno, ma alla fine lei lo ha perdonato e sono tornati insieme.

CREDIT: CANALE 5



Però i problemi tra i due sono andati lo stesso avanti. Infatti nel giugno 2022, Nicola è andato via di casa perché aveva iniziato una nuova relazione. Era convinto di amare la nuova ragazza ed infatti poco tempo dopo, hanno iniziato anche una convivenza.

Questa nuova storia si è conclusa poco dopo, perché l’uomo ha detto di aver capito di essere ancora innamorato della moglie. Da quel momento, ha provato in tutti i modi a parlare con lei e a farsi perdonare.

Il lieto fine tra Annalisa e Nicola

Tuttavia, la donna nel parlare con Maria De Filippi, ci ha tenuto a specificare di non provare più nulla per lui ed anche che ora sta bene. Per questo, poco dopo ha scelto di chiudere la busta.

Però è solo poche ore dopo, che dalla pagina social della trasmissione, è stato pubblicato un importante aggiornamento. Alcune foto rese pubbliche, mostrano che i due sono tornati insieme. La stessa Annalisa su questo perdono ha scritto: