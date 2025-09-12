22.5 C
Annalisa e Marco Mengoni: evento musicale a Piazza San Marco

Si prospetta un evento imperdibile per gli amanti della musica, con l’attesissimo esibizione di Annalisa e Marco Mengoni che presenteranno per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Piazza San Marco”.

A seguire, saliranno sul palco artisti di grande fama come Gaia, Olly e Pinguini Tattici Nucleari. Non mancheranno nemmeno nomi illustri come Antonello Venditti, Astro e Fabri Fibra, accompagnato da Tredici Pietro e Joan Thiele. Fedez, Guè, Il Volo, Luchè, Max Pezzali, Rose Villain e Tananai parteciperanno anch’essi all’evento.

A condurre la serata saranno gli artisti Andrea Pucci e Andrea Delogu, promettendo una serata ricca di musica e intrattenimento.

