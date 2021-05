Annalisa e Federico Rossi, Movimento lento: la nuova hit estiva della cantautrice ligure insieme al cantante emiliano.

C’è una nuova hit estiva nelle radio italiane e sulle piattaforme streaming. Una hit che unisce due dei volti più amati della musica italiana tra i giovani, e anche i meno giovani: Annalisa e Federico Rossi. La cantante ligure dai capelli rossi, reduce dal successo di Sanremo 2021 e dalla performance emozionante in finale di Coppa Italia, ha unito le forze con l’ex cantautore del duo Benji e Fede, che ha da poco mosso i primi passi da solista. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla loro nuova Movimento lento.

Annalisa e Federico Rossi: Movimento lento

Brano contenuto nell’album Nuda 10, pubblicato subito dopo l’avventura di Nali a Sanremo, Movimento lento è stata scritta dalla stessa cantautrice ex Amici, da Eugenio Maimone, da Merk&Kremont, da Jacopo Ettore e Leonardo Grillotti. Per l’interpretazione è stato chiamato a unirsi a lei Federico Rossi, uno degli artisti più amati dal pubblico più giovane.

Fede Rossi

L’annuncio della nuova uscita per l’inedita coppia è stato fatto sulle rispettive pagine Instagram. Una notizia che ha infiammato i fan sia del giovane cantautore emiliano che dell’artista ligure. Di seguito il post condiviso dai due artisti:

Il significato di Movimento lento di Annalisa

Singolo up tempo perfetto per ballare nelle calde notti estive, Movimento lento come molti tormentoni non ha un significato particolare, ma racconta divertimento, scene di movida, luna e scorci di Andalusia. Si legge nell’incipit: “La notte taglia a metà l’anima della città, tu che ne hai piene le palpebre di parolacce romantiche“. Il testo prosegue tra richiami alla luna, che sembra un’altra abat-jour, all’estate in una goccia sola tra la pioggia che ci sfiora, con anche una citazione di una nota bevanda analcolica. E c’è poi il rimando spagnolo: “Vestito corto, calle maravilla, poche parole, parli la mia lingua, e il caldo torrido sulla schiena e sull’alba i postumi di ieri sera, vicoli di Andalusia, pensieri senza poesia“. Nulla di originale, ma il massimo per cercare di scaldare le notti estive. Di seguito il l’audio ufficiale: