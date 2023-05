Annalisa: due dischi di platino prima di Disco Paradise con Fedez

Questa è senza dubbio la settimana di Annalisa dato che oggi la FIMI le ha certificato due dischi di platino e giovedì uscirà Disco Paradise, la sua collaborazione con Fedez e gli Articolo 31.

I due dischi di platino la Scarrone questa settimana li ha conquistati con i singoli Mon Amour e Bellissima, che sale così a quota tre. “Grazie a tutti ❤️ Oggi giornata indimenticabile” ha scritto sui social.

Bellissima e Mon Amour questa estate le balleremo insieme a Disco Paradise, il nuovo singolo di Fedez che vanta proprio una sua collaborazione seguendo così la scia di Sara Mattei, Tananai, Achille Lauro e Orietta Berti.

Al di là di Disco Paradise, Annalisa e Fedez avrebbero dovuto collaborare anche nel 2021. A rivelarlo è stato Jonathan Kashanian durante una puntata del compianto Detto Fatto, andata in onda il 14 settembre dello stesso anno.

“Stiamo per darvi uno scoop sulla canzone di quest’estate che riguarda Annalisa e Orietta Berti. La vera cantante prevista in origine per il pezzo che tutti abbiamo cantato, era Annalisa. Era stata contattata per prima all’inizio, dunque non doveva andare all’usignolo di Cavriago, ma qualcosa è cambiato e il brano è passato alla Berti. […] Fedez ha avuto l’illuminazione. Ha chiesto a una sua corista di cantare Mille, ha mandato il demo alla Berti che ha risposto: ‘mi piace, ma scusate come devo cantarla? Con la voce delicata e fatta bene della corista o con il mio modo di cantare un po’ antiquato e antico?’ E Fedez l’ha invitata a ‘cantarla come sei tu, come se fossi in doccia’”.