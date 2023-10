Annalisa dimentica il testo di Ragazza Sola e fa capire qual è il nuovo singolo

Annalisa ha debuttato alla prima posizione della classifica FIMI con il nuovo album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice e in questo periodo sta facendo anche il giro delle radio per la consueta promozione.

Durante un’intervista in radio la cantante è stata chiamata a giocare a proseguire i propri brani da una semplice frase, ma quando le è toccato indovinare Ragazza Sola (brano che è attualmente il suo singolo) non lo ha riconosciuto e lo ha scambiato per il singolo Dieci.

Quando lo speaker le ha suggerito “..forse non?“, Annalisa invece di continuare con “..forse non mi sento più sola“, ha detto “..forse non ritorno in me ma niente panico“.

NELLA VITA MI SENTO COME ANNALISA CHE NON SI RICORDA IL TESTO DEL SUO SINGOLO ALL’ATTIVO ATTUALMENTE ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/K8ouNxQttr — damiano 🌪️ (@nevesumarte) October 7, 2023

Annalisa, qual è il nuovo singolo estratto da E Poi Siamo Finiti Nel Vortice?

Dopo Bellissima, Mon Amour e Ragazza Sola quale sarà il nuovo singolo? Potrebbe essere Euforia.

“Per me il vortice è metafora delle fasi della vita, dei sali e scendi che continuano a ripetersi. Vivi, sviluppi un progetto, poi succede qualcosa che non doveva andare così, ti fermi, rifletti, riparti. Ho individuato queste fasi che si ripetono e ho cercato di raccontarle in ogni canzone. ‘Belissima’ è la delusione di quando qualcosa no va come volevi, la reazione è ‘Mon Amou’, la libertà di poter trovare qualcosa di nuovo. ‘Ragazza sola’ è capire che la soluzione non è trovare qualcosa di nuovo ma qualcosa di vecchio in te stessa, che ti fa avere una nuova consapevolezza e voglia di ripartire. L’emozione della ripartenza è ‘Euforia’. Che è quella che sto vivendo adesso”.

E che Euforia sia, uno dei pezzi più belli dell’album.