Annalisa conquista una ballerina di Maria De Filippi su Amici 24

Nella semifinale di Amici 24, che andrà in onda domani sera, Annalisa Scarrone presenterà il suo nuovo singolo “Maschio”, brano che promette di diventare il tormentone dell’estate. Durante l’esibizione, accompagnata da un gruppo di ballerini, la cantante ha voluto fare un regalo speciale alla conduttrice Maria De Filippi: una maglietta rosa con la scritta “Te lo giuro su Maria”, che si riferisce a un verso della sua nuova canzone. Questo gesto originale è stato molto apprezzato dalla De Filippi e dai fan dello show, che sono già entusiasti all’idea di poter acquistare la t-shirt.

Inoltre, nel balletto che accompagnava “Maschio”, è stata notata la partecipazione di Asia De Figlio, una giovane ballerina ex allieva di Amici, che ha avuto l’opportunità di esibirsi di nuovo, evidenziando il suo talento. La canzone di Annalisa ha sonorità anni ’70 e ’80, rappresentando un capovolgimento di ruoli in cui la cantante esplora una dimensione onirica vestendo i panni di un uomo. “Maschio è una nube,” ha dichiarato Annalisa, descrivendo il brano come un viaggio mentale in cui i ruoli tradizionali si dissolvono e si invertono.

In attesa dell’esibizione, le aspettative sono alte e il pubblico è pronto a divertirsi seguendo la performance di Annalisa, che promette di regalare momenti indimenticabili sul palco.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it