Annalisa conduttrice di Sanremo 2024: l’ipotesi sorprende i fan

Annalisa potrebbe tornare a Sanremo nel 2024: secondo una clamorosa indiscrezione, potrebbe salire sul palco dell’Ariston in una veste inedita.

Annalisa continua a essere sulla bocca di tutti. Dopo aver dominato il mondo dei social negli ultimi mesi, prima con la super hit Bellissima, da qualche settimana con l’altrettanto virale Mon Amour, la cantante è tornata prepotentemente protagonista del mondo della musica. L’ultima notizia che la riguarda è davvero clamorosa. Secondo alcune indiscrezioni, l’artista dai capelli rossi potrebbe infatti tornare protagonista al Festival di Sanremo nel 2024. Ma non nel ruolo che tutti ci saremmo aspettati.

Ritorno a Sanremo per Annalisa?

Già nel Festival che si è concluso da un paio di mesi Nali avrebbe dovuto tornare protagonista. Data per sicura concorrente per tante settimane, l’artista ligure si è dovuta alla fine “accontentare” di un ruolo diverso, diventando una delle ospiti che hanno animato il palco esterno di Sanremo, in piazza Colombo. Dopo questa fugace apparizione, però, nel 2024 potrebbe essere attesa da un ruolo molto diverso, in grado di consacrarla una volta per tutte.

Annalisa

La splendida artista dai capelli rossi, ex concorrente di Amici, potrebbe infatti approfittare della fama improvvisa regalatele anche dal mondo dei social per cercare di fare un ulteriore salto di qualità nella propria carriera, seguendo le orme di altre artiste che hanno iniziato a brillare partendo dalla scuola di Maria De Filippi.

Nali conduttrice: l’indiscrezione fa impazzire i fan

A lanciare la “bomba” sulla nota voce di Mon Amour è stato il settimanale Chi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Scarrone potrebbe per la prima volta salire sul palco dell’Ariston in un ruolo inedito: quello di co-conduttrice al fianco di Amadeus, lo stesso già vissuto da altre importanti colleghe in passato.

Se, ad esempio, Arisa ed Emma hanno indossato gli abiti glamour della conduttrice ormai parecchi anni fa, Elodie è stata madrina di un’intera serata in una delle edizioni dirette da Amadeus. Un’opportunità che ha permesso alla cantante romana di spiccare il volo, diventando una vera diva della nostra musica e aprendosi le porte anche ad altre attività mai immaginate prima, come quelle nel mondo del cinema. Che il destino possa avere in serbo per Annalisa un percorso del genere?