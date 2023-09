Annalisa canta Mina per la pubblicità di Pasta Garofalo

Annalisa è l’unica artista ad avere tre singoli contemporaneamente nella top10 di iTunes (Ragazza Sola, Disco Paradise e Mon Amour) e ora, oltre ad avere quattro brani in piena rotazione radiofonica (c’è anche Bellissima), ci ha regalato pure una splendida cover di Mina.

Lo ha fatto grazie a Pasta Garofalo che l’ha probabilmente sommersa di soldi per prestare la propria voce per la cover di Vorrei Che Fosse Amore di Mina.

Lo spot con la voce di Annalisa è attualmente in alta rotazione televisiva sia nella sua versione breve che estesa. Eccola:

Bellissima, Disco Paradise, Mon Amour, Vorrei Che Fosse Amore: Annalisa a domanda diretta “quanti successi vuoi?” ha letteralmente risposto “sì”.

Annalisa | Vorrei Che Fosse Amore | Testo

Vorrei che fosse amore

Amore quello vero

La cosa che io sento

E che mi fa pensare a te

Vorrei poterti dire

Che t’amo da morire

Perché è soltanto questo che desideri da me

Se c’è una cosa al mondo

Che non ho avuto mai

È tutto questo bene che mi dai

Vorrei che fosse amore

Ma proprio amore amore

La cosa che io sento per te

Vorrei che fosse amore

Amore quello vero

La cosa che tu senti e che ti fa pensare a me

Vorrei sentirti dire

Che m’ami da morire

Perchè è soltanto questo che desisero da te

Se c’è una cosa al mondo

Che non ho avuto mai

È tutto questo bene che mi dai

Vorrei che fosse amore

Ma proprio amore amore

La cosa che io sento per te