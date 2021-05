Annalisa ha cantanto l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia: il video dell’esibizione della cantante ligure, che ha messo d’accordo pubblico e fan.

Il 19 maggio al Mapei Stadium – Citta del Tricolore di Reggio Emilia è andata in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Se sul campo hanno trionfato i bianconeri, non senza polemiche, ha mettere tutti d’accordo è stata poco prima del calcio d’inizio Annalisa. “La migliore in campo” secondo molti sui social. La sua esibizione sulle note dell’Inno di Mameli è stata impeccabile, da brividi, e ha fatto impazzire sia il pubblico presente che quello a casa.

Annalisa: il video dell’Inno di Mameli alla finale di Coppa Italia

Interpretare l’inno nazionale prima di un grande evento è una responsabilità importante. In passato non tutti sono usciti esenti da critiche e talvolta da fischi durante l’esecuzione. Ma Nali è riuscita a tenere a bada l’emozione, e anzi a trasmetterla a tutti gli spettatori, regalando uno spettacolo di grande intensità, E così su Twitter c’è chi si è lasciato andare a lodi senza freno: “Insuperabile, c’è solo da imparare da lei“, o ancora “Sei una regina“.

Annalisa

Poco prima di esibirsi, sui social la cantante ligure, reduce da una buona partecipaizone a Sanremo, aveva scritto: “Ciao, vado a cantare l’inno e torno. In bocca al lupo a tutti e anche a me“. Dopo aver cantanto, nonostante sia andato tutto bene, ha ammesso che le tremavano le gambe. Di seguito il video:

Coppa Italia: le polemiche per Sergio Sylvestre

Con questa bella esibizione di Nali si è parzialmente cancellato il ricordo di quanto accaduto un anno fa, in occasione della finale di Coppa Italia 2020. A cantare all’Olimpico di Roma, desolatamente vuoto a causa della pandemia, era stato Sergio Sylvestre. Per l’emozione, l’artista italo-americano si era fermato nel mezzo dell’esecuzione, come se avesse dimenticato le parole, per poi riprendere. E alla fine aveva alzato il pugno per dare il suo appoggio al movimento Black Lives Matter, scatenando le critiche, velate di razzismo, di alcuni importanti esponenti della nostra politica.