Annalisa 📢Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, il “Party sulla luna” di Annalisa, il live previsto per il 5 maggio 2021 al Fabrique di Milano è stato rinviato al 6 dicembre 2021. ✨Questo concerto sarà una grande festa e sarà la data di apertura di “Nuda10Club”, il tour nei principali club italiani! 👉I biglietti precedentemente acquistati per il live di Milano rimangono validi per la nuova data. Scopri tutte le date e acquista il tuo biglietto: