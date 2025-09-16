Annachiara Nofri: Talento emergente dalla musica di Gubbio

GUBBIO – Annachiara Nofri è una giovane cantautrice di Gubbio che si distingue per la sua voce potente e dolce. La sua musica e i suoi testi lasciano un’impronta profonda, e questo le ha permesso di accedere alla finale del concorso nazionale canoro Premio “Mia Martini”, un’importante opportunità per la sua carriera.

Questo prestigioso concorso si tiene a Bagnara Calabra, la città natale di Mia Martini, e rappresenta un importante banco di prova. Annachiara partecipa con il brano “Ascendente Bilancia” nella categoria Nuove proposte per l’Europa. Ha già conquistato un pubblico affezionato e si può votare per lei online fino al 21 settembre.

La giovane ha raccontato il suo percorso: si è diplomata presso il polo liceale Giuseppe Mazzatinti con indirizzo Scienze umane e ha studiato canto per sei anni presso la Scuola comunale di Gubbio. Attualmente è in attesa del responso per l’ammissione al Conservatorio Morlacchi di Perugia, dove ha sostenuto una selezione per il canto jazz.

Annachiara ha già accumulato diverse esperienze nel mondo della musica, tra cui la semifinale al contest NYCanta, il Festival della musica italiana di New York. Suona il pianoforte e la chitarra, e ha iniziato a lavorare con l’etichetta discografica Ebim Records. Con il maestro Luca Sala ha collaborato per la creazione di “Ascendente Bilancia”.

La sua passione per la musica è evidente: sogna di vivere a pieno questa arte, scrivere brani per sé e per altri, e considera il conservatorio come una possibilità per future opportunità lavorative nell’insegnamento. Attualmente, è completamente immersa nell’esperienza del Premio Mia Martini, un evento che sta già portando grandi soddisfazioni.