Anna Tatangelo è pronta ad ereditare il posto lasciato vacante da Barbara d’Urso che quest’anno non tornerà con Domenica Live.

La nuova domenica pomeriggio di Canale 5 – come già sappiamo da mesi – sarà all’insegna dell’intrattenimento leggero e delle storie da raccontare. Prima ci sarà Anna Tatangelo con Scene da un Matrimonio e successivamente, quando su Rai Uno andrà in onda Francesca Fialdini con Da Noi A Ruota Libera, arriverà Silvia Toffanin con Verissimo.

Il promo di Scene da un Matrimonio (in rotazione da un paio di giorni) non svela la data di partenza ma resta generico “..a settembre”. Con in sottofondo When You Say Nothing At All di Ronan Keating, Anna Tatangelo svela così di essere “invitata” ai matrimoni della gente, un po’ come lo era Gemma Galgani in Giortì.

“Il matrimonio, il sogno di due persone che si amano. Storie ed emozioni tutte da raccontare. E’ arrivato il momento di ricominciare a festeggiare. Io sono stata invitata e voi con me: Scene da un matrimonio a settembre su Canale 5“.

Il prossimo 19 settembre tornerà Domenica In, non è quindi da escludere che Scene da un Matrimonio possa giocare d’anticipo e debuttare domenica 12.

Anna Tatangelo nel video promo di Scene da un Matrimonio

Il matrimonio: il sogno di due persone che si amano. Storie ed emozioni tutte da raccontare🤍#SceneDaUnMatrimonio, a settembre su #Canale5 con @_AnnaTatangelo_ pic.twitter.com/y8HaotW4oJ — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) August 24, 2021

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Anna Tatangelo ha parlato di Scene da un Matrimonio ed ovviamente anche di Barbara d’Urso.

“A giorni inizieremo le riprese di Scene da un Matrimonio. La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso che è una signora della tv e una grande professionista. Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché Scene da un Matrimonio non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara. Sono una cantante che si presta alla televisione. Quindi mi spiace che si associno i due contenitori anche perché non è un programma che arriva in sostituzione di altro”.

#SceneDaUnMatrimonio sta cercando proprio te! Ecco come fare a contattarci! 😍 pic.twitter.com/qbGVflqGFg — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) August 23, 2021