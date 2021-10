Scene da un Matrimonio avrebbe dovuto sostituire Domenica Live di Barbara d’Urso, ma alla fine i piani alti di Mediaset hanno deciso di anticipare il programma di Anna Tatangelo al sabato pomeriggio prima di Verissimo, nella fascia lasciata libera da Amici di Maria De Filippi, posticipata di 24 ore.

Gli ascolti, complice anche la scarsa concorrenza di RaiUno, sono oggettivamente buoni (15% di share la prima puntata; 14% di share la seconda puntata) ed alla luce di tutto Anna Tatangelo li ha così commentati:

“Non me lo sarei mai aspettata” – ha rivelato a SuperGuidaTv – “Ciò che mi interessava di più era di arrivare con una trasmissione familiare che raccontasse in modo genuino delle emozioni e sentimenti che si danno a volte per scontato. E’ stato un debutto in una veste inconsueta per me perché non c’è un palcoscenico e non ci sono riflettori. Ci sono solo io che entro in punta di piedi nelle storie delle persone come fossi un’amica invitata ai loro matrimoni. […] Non avendo un copione ho modo di tirare fuori la mia spontaneità. Durante le interviste allo sposo e alla sposa ho cercato di mettermi nei loro panni esprimendo la mia curiosità sul loro approccio ad un evento così importante”.