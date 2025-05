Anna Tatangelo: Nuovo Singolo ‘Inferno’ e Doppio Concerto

Anna Tatangelo presenta il nuovo singolo "Inferno"

Anna Tatangelo torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo "Inferno", in uscita venerdì 16 maggio. Il brano rappresenta l’inizio di una fase autentica della sua carriera, caratterizzata da temi di desiderio e disillusione in un’atmosfera metropolitana e sensuale. Il testo esplora un’intimità tangibile, mentre il suono è avvolgente e ritmato.

Con oltre vent’anni di carriera, dall’esordio a Sanremo fino a successi in TV, cinema e radio, Anna si libera dalle aspettative esterne, affermando: “Non ho più nulla da dimostrare. Ora canto per me”. Il suo percorso di crescita personale, segnato da difficoltà, l’ha condotta a riscoprire la musica come strumento di guarigione e rinascita, supportata da terapia, meditazione e introspezione.

In concomitanza con il singolo, Anna annuncia due concerti evento intitolati "Tatangeles": l’11 novembre alla Casa della Musica di Napoli e il 25 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Questi eventi saranno l’occasione per rivivere la sua carriera e presentare nuove produzioni. "Tatangeles" rappresenta una nuova era artistica per Anna, più libera e sicura di sé, promettendo di costruire un immaginario unico sul palco. I concerti sono prodotti da A1 Concerti.

