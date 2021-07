Anna Tatangelo questa settimana inizierà le registrazioni della nuova edizione di Scene da un Matrimonio, format cult degli anni ’90 che sarà riproposto su Canale 5 la domenica pomeriggio al posto di Domenica Live, programma mandato in pensione da Piersilvio Berlusconi.

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Anna Tatangelo ha parlato di Scene da un Matrimonio ed ovviamente anche di Barbara d’Urso.

“A giorni inizieremo le riprese di Scene da un Matrimonio. La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso che è una signora della tv e una grande professionista. Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché Scene da un Matrimonio non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara. Sono una cantante che si presta alla televisione. Quindi mi spiace che si associno i due contenitori anche perché non è un programma che arriva in sostituzione di altro”.

Anna Tatangelo: “Il mio modello televisivo è Raffaella Carrà, ce la metterò tutta”

Fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, ha ribadito:

“Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti. […] Fra me ed il pubblico a volte si è creata una distanza, come se fossi distaccata e fredda. Io, invece, sono l’opposto”.

E sui modelli televisivi, si è così sbottonata:

“I miei modelli? Mina e Raffaella Carrà. Sapevano ballare, cantare, presentare, erano complete. Mi dovrò impegnare il doppio e ce la metterò tutta”.

Un mese fa aveva così commentato il suo debutto nel pomeriggio di Canale 5:

“Di Scene da un Matrimonio non posso dire ancora nulla” – ha esordito Anna Tatangelo a Il Giornale – “Non posso dire nulla perché non c’è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza. È ancora un embrione che si sta sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. Comunque racconterò molto anche me stessa“. E ancora: “Pensavo che il pubblico mi conoscesse di più, invece mi sono resa conto che ho ancora molto da raccontare di me“.