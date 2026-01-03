Anna Tatangelo mamma bis in Italia

Anna Tatangelo è diventata mamma bis, dando alla luce la piccola Beatrice, frutto della sua love story con l’allenatore di calcio Giacomo Buttaroni. La notizia è stata confermata dall’AdnKronos, dopo che era stata annunciata in modo non ufficiale da un parente di Anna.

Il 3 gennaio, lo zio di Anna, Maurizio Tatangelo, ha postato una storia su Instagram con una foto di un bebè e un messaggio di auguri per la nipote, lasciando intendere che la cantante avesse partorito. Questo annuncio ha creato un po’ di confusione, poiché di solito sono i genitori a comunicare la nascita di un figlio.

Anna Tatangelo aveva annunciato di essere incinta nel giugno 2025, ma non aveva rivelato molto sulla sua gravidanza o sulla sua relazione con Giacomo Buttaroni, un allenatore di calcio che tiene molto alla sua privacy. I due sono stati molto riservati durante la gravidanza e non hanno condiviso molte informazioni sui social.

Dopo l’annuncio della gravidanza, erano circolate voci che la coppia si fosse lasciata, ma queste non hanno mai trovato conferma. Per Anna Tatangelo si tratta della seconda maternità, dopo che aveva avuto un figlio di nome Andrea dalla sua precedente relazione con Gigi D’Alessio.