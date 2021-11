Quando Pier Silvio Berlusconi ha annunciato Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo molte malelingue hanno sghignazzato ipotizzando una chiusura anticipata.

“Un flop annunciato”, “Un programma di RealTime”, “Un programma riesumato dagli anni 90 ed ormai fuori contesto”. Eppure, nella sua rinnovata collocazione nel sabato pomeriggio, ha conquistato una fetta di pubblico salda.

La media delle prime sei puntate (quella che è andata in onda oggi è la settima) è del 13,64% di share con 1.867.000 di telespettatori. Numeri molto buoni per il sabato pomeriggio, che avrebbero convinto i piani alti ad allungare il programma.

Nulla di ufficiale ancora, ma proprio oggi all’evento Roma Sposa che si tiene al Palazzo dei Congressi di Roma, è apparso un annuncio per i nuovi casting proprio di Scene da un Matrimonio.

#SceneDaUnMatrimonio vi aspetta oggi e domani anche a #RomaSposa al Palazzo dei Congressi di Roma – Eur per i casting del programma! 🎬😍 Se state per sposarvi, venite a trovarci al nostro stand! 💖 @RomaSposaweb pic.twitter.com/GDUwFDfaBa

Speriamo solo che nella prossima edizione ci sia anche una coppia gay pronta a dirsi sì.

“Con la tv posso entrare nelle case di tanta gente ed è bello mettersi in discussione anche mostrando il proprio lato personale, umano, perché poi il pubblico ti percepisce per come sei davvero” – ha dichiarato ad ANSA – “Mi metto in gioco improvvisando senza avere un copione e con tutta la mia spontaneità, perché l’obiettivo è immedesimarmi per cogliere e raccontare le loro emozioni […] Sento la responsabilità di raccontare il Paese con i problemi che fanno parte della realtà, ma anche nella sua esigenza di continuare comunque a sognare”