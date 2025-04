Anna Tatangelo, il Sanremo che ha odiato: “La mia canzone non mi piaceva”

Anna Tatangelo è una delle protagoniste del Festival di Sanremo, avendo partecipato a otto edizioni sin dal suo debutto nel 2002 con “Doppiamente Fragili”. Altre canzoni famose della sua carriera includono “Ragazza di Periferia” (2005), “Essere una donna” (2006), “Il Mio Amico” (2008), e “Bastardo” (2011). Tuttavia, tra le sue esibizioni c’è un brano che l’artista stessa non sembra apprezzare, ovvero “Volere Volare”, cantato al Festival nel 2003 in duetto con Federico Stragà.

In un recente podcast con Luca Casadei, Anna ha condiviso il suo disappunto riguardo al suo secondo Festival, in cui non si classificò bene. Rivelò di non aver mai voluto partecipare con quella canzone; non le piaceva e trovava più senso nel suo primo Festival, dove aveva trionfato a soli 15 anni. Nonostante il suo disinteresse, ha riconosciuto che quell’esperienza le ha insegnato molto sul modo mutevole della fama e sul sostegno del pubblico. Dopo aver vinto, infatti, ritornò a casa, accolta con entusiasmo, ma l’anno successivo si rese conto di quanto rapidamente potesse cambiare l’attenzione nei suoi confronti.

Nel festival del 2003, la sua esibizione con “Volere Volare” si è classificata al 17° posto, con 16.406 voti, dimostrando che, nonostante la sua storia, il pubblico aveva percepito diversamente il suo brano rispetto ad altri artisti in gara.