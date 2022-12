Anna Tatangelo ha un nuovo amore? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate e popolari nel mondo della musica italiana. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, l’artista avrebbe un nuovo amore nella sua vita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Anna Tatangelo non smette di stupire tutti i suoi fan. A seguito della rottura con il suo ex fidanzato Livio Cori, la nota cantante è tornata ad occupare il centro delle news. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors emersi in merito alla sua vita sentimentale.

Sembra che la donna abbia archiviato in modo definitivo la storia d’amore con Livio Cori e abbia ritrovato la serenità con un altro uomo. A dichiararlo è stato il giornale “Diva e Donna” il quale parla di un vero e proprio amore che è piombato all’improvviso nella vita della cantante di Sora. Questo è quanto si legge sulla rivista edita da Cairo Editore:

Anna Tatangelo in questo periodo è particolarmente radiosa. C’è chi dice che frequenti un nuovo cavaliere per cui nutre una forte simpatia.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’identità dell’uomo in questione. Tuttavia, una cosa è certa: Anna Tantangelo sta vivendo un periodo radioso nonostante sia stata costretta ad affrontare due lutti in famiglia nel corso degli ultimi mesi.

Anna Tatangelo: il rapporto con Gigi D’Alessio

Mentre Anna Tatangelo rimette in gioco i suoi sentimenti, sembra che Gigi D’Alessio abbia deciso di convolare a nozze con Denise Esposito. Ad oggi, il cantante napoletano e la Tatangelo non sono in buoni rapporti. L’ex coppia ha mantenuto i contatti solo per l’amore del loro figlio Andrea che attualmente ha undici anni. Inoltre, in occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, la donna aveva dichiarato di essere rimasta amareggiata dopo aver appreso la notizia della nuova paternità di Gigi D’Alessio.