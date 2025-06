Anna Tatangelo: Gravidanza Misteriosa e Nuovo Amore

Anna Tatangelo ha annunciato la sua gravidanza, in attesa del secondo bambino. La cantante ha mantenuto un profilo basso riguardo alla sua vita privata, ma alcuni dettagli sono emersi riguardo al padre del bambino: Giacomo Buttaron, 29 anni, ex calciatore. La relazione tra i due è stata avvistata per la prima volta nell’ottobre 2024, con paparazzate che li ritraevano insieme. Un successivo incontro a Roma Termini ha alimentato i rumor su una possibile storia d’amore.

Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha rivelato che questa relazione era già in corso mentre entrambi erano impegnati con altre persone. Secondo Rosica, “il papà è Giacomo Buttaron, l’allenatore del figlio”. Grazie agli sport praticati dal figlio di Tatangelo, Andrea, i due si sarebbero conosciuti.

Giacomo Buttaron è un mistero; romano di 30 anni, ha un passato da calciatore in serie B con il Latina, ma dopo un infortunio ha intrapreso la carriera di allenatore. Attualmente allena la squadra Juniores Nazionale del Roma City e ha fondato “Football training by G. Buttaroni”, una scuola di calcio a Roma. I suoi profili social sono privati, rendendo difficile reperire ulteriori informazioni sulla sua vita personale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.today.it