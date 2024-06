Anna Tatangelo e Mattia Narducci si sono lasciati: “Relazione tossica”

Anna Tatangelo e Mattia Narducci si sono amati per oltre un anno sbattendoci in faccia la loro bellezza e la loro passione (fra gli ultimi scatti insieme anche una bella esperienza americana al Coachella). E poi, all’improvviso, più nulla. La cantante non ha più pubblicato contenuti con il modello e piano piano è sparito dalla sua vita.

Quando in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo, Mantra, Anna Tatangelo ha parlato di fine di un amore tossico nessuno aveva inizialmente capito che si riferiva a Mattia Narducci; ma quando poi qualcuno si è accorto che lei lo ha addirittura smesso di seguire su Instagram ha collegato tutti i puntini.

“Anna Tatangelo a fine maggio” – scrive FanPage – “quando ha annunciato l’uscita del nuovo album, aveva raccontato di sentirsi rinata e di aver acquisito nuove consapevolezze. In una nota stampa diffusa dall’ANSA, aveva dichiarato: “Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi””

La storia fra i due sarebbe conclusa da poche settimane. Lo scorso 27 maggio la cantante ha scritto in una didascalia su Instagram: “Adesso lascia indietro quello che non serve“. Altra allusione alla rottura. A confermare la rottura, seppur senza nessuna conferma da parte dei diretti interessati, è stato il quotidiano Il Messaggero.