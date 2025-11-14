Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni: amore e riservatezza

Anna Tatangelo sta vivendo la sua dolce attesa con grande riservatezza. Dopo aver annunciato la gravidanza lo scorso giugno, la cantante ha condiviso qualche momento sui social con il pancione, ma ha mantenuto un profilo molto low-key. Tra due mesi nascerà Beatrice, figlia che aspetta insieme all’allenatore Giacomo Buttaroni, lontano dal mondo dello spettacolo.

Nonostante alcune voci di rottura circolate in seguito all’annuncio della gravidanza, i due sono ancora insieme. Recentemente, il magazine Oggi ha pubblicato foto che mostrano Anna e Giacomo insieme a Roma, in un parrucchiere, evidenziando la loro complicità. Questo dimostra che la loro relazione è solida e che non ci sono crisi in vista.

Tatangaloe Buttaroni, coppia da circa un anno e mezzo, tengono molto alla loro privacy, soprattutto ora che aspettano un bambino. Anche se alcuni fan hanno manifestato preoccupazione per la mancanza di aggiornamenti sulla gravidanza, non c’è motivo di allarmarsi. Anna e Giacomo hanno deciso di non alimentare il gossip, rimanendo lontani dai riflettori e proteggendo il loro legame.

Anna conosce bene la pressione dei media, avendo vissuto esperienze simili in passato durante la sua relazione con Gigi D’Alessio. Ha scelto di mantenere questa volta un profilo basso, evitando la cronaca rosa e i social per proteggere la sua vita privata e quella della sua famiglia.