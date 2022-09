Anna Tatangelo è di nuovo single: la fine della relazione con Livio Cori

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate e stimate nel mondo della musica italiana. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la donna avrebbe messo un punto definitivo alla sua storia d’amore con Livio Cori. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo un’estate molto movimentata dal punto di vista sentimentale, Anna Tatangelo è finita di nuovo al centro delle news. Questa volta a rendere la cantante protagonista di un gossip sono stati alcuni rumors i quali rivelerebbero la fine della relazione con Livio Cori. Ebbene sì, dopo svariati tentativi di tornare insieme, sembra che i due abbiano deciso di prendere strade diverse.

A riverarlo è stato “Chi”, il giornale condotto da Alfonso Signorini. Stando a quanto si legge sul settimanale, la ragione che avrebbe spinto la coppia a dividersi sarebbe stata “diverse prospettive di vita”. All’inizio del mese di aprile, si vociferava una presunta rottura tra i due.

Lo scorso luglio, la Tatangelo e Cori erano stati avvistati insieme mentre trascorrevano qualche giorno di relax al mare. I due erano apparsi più uniti che mai alle telecamere dei paparazzi. Tuttavia, a distanza di qualche mese la situazione sembra essere cambiata. Infatti, la coppia avrebbe tentato più volte di riavvicinarsi ma questo non sarebbe bastato a ritrovare la complicità.

Dunque, Anna Tatangelo e Livio Cori avrebbero scelto di prendere strade diverse con la consapevolezza che tra loro non potesse ormai più funzionare. Attualmente non è giunta ancora nessuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati i quali preferiscono rimanere momentaneamente in silenzio e mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata. Tuttavia, tempo fa, Livio Cori aveva affermato che il nome della sua fidanzata fosse troppo pesante in quanto ex compagna di Gigi D’Alessio.