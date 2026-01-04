Anna Tatangelo diventa mamma

Anna Tatangelo ha rotto il silenzio dopo aver partorito la sua seconda figlia, Beatrice. La notizia della nascita della bambina si è diffusa nella giornata di sabato 3 gennaio, quando uno zio della cantante, Maurizio, ha pubblicato un post su Instagram anticipando l’annuncio ufficiale.

Anna Tatangelo ha poi rilasciato le prime dichiarazioni post-parto pubblicando alcune foto in compagnia della neonata e del compagno Giacomo Buttaroni. Ha scritto: “Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice”. Le foto mostrano la cantante con la figlia, le manine della piccola, Giacomo Buttaroni con la figlia e il figlio Andrea con la sorellina.

Dalle immagini, sembra che tutto sia filato liscio durante il parto. Tatangelo ha anche taggato il compagno in una storia Instagram, smentendo le voci di una possibile separazione. I fan hanno commentato e congratulandosi con i neo genitori, con oltre 50 mila like e quasi 2 mila commenti in un’ora. Tra i primi a congratularsi ci sono stati Briga, Nicola Savino, Elisabetta Gregoraci, Emma Marrone e altri. Non ci sono stati invece commenti pubblici da parte dell’ex compagno Gigi D’Alessio.