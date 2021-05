Anna Tatangelo, Annazero: la data di uscita e la tracklist del nuovo disco della cantante di Sora, dopo il lancio del singolo con Geolier.

La nuova Anna Tatangelo riparte dall’anno zero. O meglio, da Annazero, il suo nuovo album, il primo di questa nuova fase della sua carriera, dopo la svolta urban partita dal 2019. La cantante di Sora è pronta a raccogliere i frutti di un lavoro lungo tanti mesi, e che l’ha portata a collaborare con Achille Lauro e Boss Doms, Geolier e tanti altri grandi artisti di ambito hip hop. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova uscita.

Anna Tatangelo: il nuovo album è Annazero

L’ex ragazza di periferia, dopo il successo di singoli come Guapo con Geolier, ha lanciato il brano Fra me e te con un altro nome di punta del nostro rap, Gemitaiz. L’ultimo brano, pubblicato poche settimane fa, è Serenata, canzone in solitaria prodotto da Dat Boi Dee.

Anna Tatangelo

Il nuovo album è stato presentato in un comunicato con la metafora della fenice che risorge dalle proprie ceneri. La cantante di Sora ha infatti iniziato un cambiamento sia a livello musicale che umano negli ultimi anni, di fatto rinascendo e ricominciando un nuovo entusiasmante percorso. All’interno di Annazero ci saranno tra l’altro anche tanti ospiti di primissimo livello, tra i quali Livio Cori, che negli scorsi mesi era stato indicato come possibile nuovo partner di Tatangelo anche nella vita sentimentale. Una notizia peraltro non confermata dalla diretta interessata.

La tracklist di Annazero

Grandi rapper, grandi producer. Il nuovo progetto di Anna è ricco di ambizione ed è pronto a conquistare numeri importanti specialmente sui social. Di seguito la tracklist:

1 – Appartamento (prod. Frenetik & Orange)

2 – Sangria feat. Beba (prod. Danti)

3 – Non mi tocca (prod. Danti)

4 – Serenata (prod. Dat Boi Dee)

5 – Menomale (prod. Livio Cori)

6 – Come mai feat. Martina May (prod. Mixer T)

7 – Fra me e te feat. Gemitaiz (prod. Mixer T)

8 – Guapo feat. Geolier (prod. Dat Boi Dee)

9 – Anna Zero (prod. Emis Killa)

Questa la copertina dell’album, in uscita il 28 maggio: