Anna Safroncik da vent’anni lavora come attrice in Italia dove ha ottenuto un grande successo soprattutto televisivo. Nonostante sia italiana d’adozione ormai, l’attrice è nata a Kiev dove abita tutt’ora il padre.

Da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina, la sua vita è cambiata. Come confessato ai suoi follower su Instagram, Anna Safroncik ha provato a portare il padre in Italia, ma l’uomo non può uscire di casa perché – qualora dovesse venir trovato – sarebbe costretto ad arruolarsi nell’esercito.

“Sento mio padre ogni ora per sapere come va. Siamo molto angosciati e nessuno ha dormito stanotte. Si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa. Da qui è difficile continuare a portare avanti gli impegni quotidian. Vorremmo portare via i nostri cari da Kiev, ma al momento è impossibile. Vige la legge marziale, ma soprattutto qualunque uomo venga fermato per strada su territorio ucraino viene arruolato. Mi ha fatto sapere una mia amica che il marito è stato fermato mentre stava per raggiungerla. Gli hanno dato un minuto per salutarla al telefono e cambiarsi per partire”.

Anna Safroncik, l’aggiornamento ai follower

Anche oggi Anna Safroncik ha aggiornato i suoi follower su Instagram.

“Buongiorno e buon sabato. Volevo ringraziarvi per la vicinanza e grazie a Dio non sono cadute le bombe su Kiev. La preoccupazione è che durante la notte la città venga attaccata. Papà sta bene, è a casa sua ed è lui che dà la forza a me. E’ incredibile, riesce ad essere ottimista anche in situazioni del genere […] speriamo che finisca presto”.

Nella sua stessa situazione anche la ballerina di Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina, che a Kiev ha ancora i nonni.