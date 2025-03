ANNA presenta il VB SUMMER TOUR 202 [Informazioni e Biglietti]

Dopo un anno di grandi successi, ANNA si prepara per il VB SUMMER TOUR 2025, che partirà il 5 luglio da Codroipo (UD) e si concluderà il 24 agosto a Campobasso, passando per importanti città italiane. ANNA ha registrato un 2024 straordinario, diventando l’artista femminile con il maggior numero di copie vendute e con il suo album “VERA BADDIE”, triplo platino, che ha mantenuto il primo posto in classifica per un lungo periodo. È stata anche premiata come “Donna dell’Anno” da Billboard Italia e riceverà il premio “Global Woman of the Year – Italy” ai Billboard Women In Music Awards a Los Angeles.

Dopo il tour estivo, ANNA avrà il suo primo tour nei palasport, che inizierà il 16 novembre da Mantova, con diverse date già sold out. Le date del VB SUMMER TOUR includono festival come Altraonda Festival a Genova il 13 luglio, Rugby Sound Festival a Legnano il 15 luglio, Shock Wave Festival a Francavilla Al Mare il 17 luglio, e altri eventi fino al finale a Campobasso il 24 agosto.

Il VERA BADDIE TOUR nei palazzetti inizierà il 16 novembre 2025 con una data zero a Mantova, già sold out, seguito da altre date a Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Padova e Torino, molte delle quali hanno già esaurito i biglietti. Per ulteriori informazioni e biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale o i canali social di ANNA.