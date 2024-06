Anna Pettinelli: sua figlia beccata con un ex vippone di Alfonso Signorini

Anna Pettinelli ha una figlia, Carolina Russi, che un decennio fa ha tentato la carriera da cantante partecipando a The Voice Of Italy. Da anni però ha intrapreso un’altra strada e -proprio come sua madre – è diventata una speaker radiofonica.



Ora lavora per Radio Zeta e proprio al concerto organizzato da RTL (il celebre Radio Zeta Future Hits Live, dove abbiamo assistito alla gaffe della conduttrice) è stata beccata in compagnia di un suo collega, tal Edoardo Donnamaria, volto di Forum, ex di Antonella Fiordelisi e soprattutto ex discusso concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Due colleghi di Radio Zeta insieme al concerto di Radio Zeta: dove sta la notizia? All’apparenza non c’è, ma Novella 2000 sembrerebbe esserne sicura: fra la figlia di Anna Pettinelli ed Edward WomanMary ci sarebbe del tenero. “Dalla foto che circola sui social, Edoardo e Carolina sono sembrati abbracciati mentre si godevano il concerto“, scrivono. Giudicate voi dallo scatto qua sotto:

I due staranno davvero insieme?

Cosa pensava la figlia di Anna Pettinelli su Antonella Fiordelisi