Anna Pettinelli, archiviata l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a FanPage dove ha avuto l’opportunità di parlare del suo pupillo Aka7even.

Aka7even, come sappiamo, non ha vinto Amici (e neanche il girone del canto, vinto a mani basse da Sangiovanni), ma questo per lui non è stato un fulmine a ciel sereno, dato che in qualche modo la Pettinelli lo aveva preparato a riguardo.

“Al di là dei gusti personali della giuria, era impossibile non riconoscessero le qualità di Luca. Sa suonare tutto: la chitarra, la batteria, il pianoforte. Scrive le canzoni, canta benissimo, non stona mai, non può non essergli riconosciuto. Poteva non vincere, cosa che peraltro è accaduta. A un certo punto lo sapevamo un po’, ce lo eravamo anche detti ma gli ho chiesto di non preoccuparsi di non vincere, solo di fare il meglio“.

Dopo l’eliminazione, Anna Pettinelli ed Aka7even hanno avuto l’opportunità di abbracciarsi.

“Lì, per la prima volta dopo 7 mesi, Luca e io ci siamo potuti toccare. Non sai quante volte avrei voluto abbracciarlo o fargli una carezza durante l’anno, ma a causa delle norme anti-Covid non si poteva. Eravamo tutti tamponati ed è stato un abbraccio carico di affetto. […] A Luca voglio bene come a un figlio, credo di averlo trattato come un figlio“.

Anna Pettinelli: “Aka7even ciuccio e presuntuoso, mi aveva colpito subito”

“Quando Maria ci ha chiamato per farci vedere una serie di provini, ho notato subito questo ragazzo che aveva portato una cover di Bruno Mars pazzesca al pianoforte e “Yellow”, il suo primo singolo. Ho detto subito ‘Questo è forte, lo vorrei’. Ce n’erano altri bravi, avevo selezionato anche Sangiovanni. Ma Aka7even mi aveva colpito subito. Il ciucco e presuntuoso? Quel giorno mi aveva fatto proprio perdere le staffe. Non c’era niente da fare, continuava a dire che aveva ragione lui. Tu stai lì, li conforti, li ascolti poi arriva un momento in cui ti devi imporre. Pensava di sapere le cose, poi alla fine avevo ragione. A prescindere da questo, è sempre molto difficile. Dai un’assegnazione, scegli una cosa, viene bene poi porti la canzone al serale, viene benissimo ma l’altro vince. Lui ci rimaneva male per cui continuava a dire ‘Vedi? Se avessi fatto come dicevo io avremmo vinto’. Quindi dovevo riconquistare la sua fiducia. Ma sono contenta perché i risultati si sono visti“.

E sul perché abbia perso molte sfide contro Sangiovanni, la professoressa di canto ha commentato:

“I tre giudici non gli hanno mai rimproverato di essere meno bravo o stonato. Semplicemente, a uno piace Sangiovanni all’altro Aka. Gli hanno preferito Sangiovanni perché lo trovavano più aderente ai loro gusti personali“.

Anna Pettinelli, nonostante non sia stata ufficialmente confermata, la rivedremo probabilmente anche il prossimo anno. Ha fatto un bel lavoro in quella scuola.