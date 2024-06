Anna Pettinelli sbotta a Pomeriggio 5, Myrta Merlino dalla sua parte

Nel mondo da decenni gli artisti hanno abituato il loro pubblico ad ogni tipo di outfit, dagli abiti fatti di vera carne, fiori, conchiglie a performance in intimo, eppure in Italia pare facciano ancora rumore le critiche di chi non sopporta di vedere una cantante che mette in mostra le sue curve o che gioca con la sensualità. Ieri a Pomeriggio 5 hanno fatto notare come ai cantati uomini sia concesso quasi tutto, mentre alle donne (in particolare ad Elodie) vengano mosse critiche anche solo per una gonna troppo corta. Anna Pettinelli in studio si è scagliata contro gli hater di Elodie, sottolineando come sarebbero in maggioranza donne “sf**ate”.

Anna Pettinelli contro le puritane che criticano Elodie.

“Più che altro qui parliamo di donne. Perché io quando vedo i commenti più feroci sono proprio lasciati da donne. Sono le donne che guardano Elodie e cominciano a dire ‘ma perché non ti copri?’. Ma scusate, perché? Io non so se è un misto di invidia, o rabbia repressa, forse di guardarsi allo specchio e non piacersi. Io sono contenta di vedere una donna così bella e anche così libera e mai volgare. Perché bisogna dire che Elodie non è mai volgare. Lei è bella, mostra il suo corpo, lo fa con il suo stile che è molto riconoscibile. Ma è possibile che tutte le volte dobbiamo leggere i commenti al vetriolo i commenti di queste sf***te che non hanno niente da fare?! Scusatemi per la parolaccia. Ma poi parliamo di look da palco o di video musicali, ma smettiamola”.

Myrta Merlino si è detta d’accordo con Anna Pettinelli ed ha giustamente ricordato che dal debutto di Madonna in poi nel mondo dell’arte c’è stata la liberazione del corpo delle donne e che non dovremmo scandalizzarci per i look di Elodie: “Esatto, ma poi si parla di liberazione del corpo delle donne e non è cosa nuova. Dall’arte, alla musica è stato fatto a suo tempo, da Madonna in poi abbiamo visto questa grande rivoluzione. Che poi parliamo di una cosa molto bella“.

E poi diciamo la verità, quelli che massacrano Elodie per le sue foto e i video sono…