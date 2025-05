Anna Pettinelli, prime parole dopo l’eliminazione di Nicolò

In questi mesi, Anna Pettinelli ha sostenuto con forte convinzione il suo allievo Nicolò Filippucci. A febbraio, si è commossa quando il giovane cantante ha ottenuto la maglia per il serale di Amici, sottolineando il suo talento e il suo impegno: “Te la meriti e sono orgogliosa di te”. Tuttavia, durante la semifinale, Nicolò è finito al ballottaggio e, sorprendentemente, è stato eliminato dalla giuria, senza la presenza del pubblico e dei professori. Questo ha spinto Anna a dedicargli un messaggio sui social.

Nel suo post, ha voluto far sapere a Nicolò quanto abbia lasciato un segno nel programma: “Anche se non sei in finale, sei comunque nella storia e nessuno potrà dimenticarsi di te”. Ha espresso il suo affetto, affermando che lo sceglierebbe di nuovo e che il suo valore non deve essere dimenticato. Nicolò ha risposto con un semplice “grazie” sotto il post, seguito da un cuore nelle sue storie, mentre un’ondata di protesta è emersa sui social contro l’eliminazione, ritenuta ingiusta da molti telespettatori.

La docente ha voluto evidenziare l’importanza di lasciare una traccia significativa e ha ribadito il suo sostegno eterno per il ragazzo. Nicolò, grazie al suo talento, ha già conquistato il cuore di molti e, nonostante la sua eliminazione, il suo percorso e la sua crescita sono stati ammirati da tutti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it