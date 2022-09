Anna Pettinelli: il commento per la prima puntata di Amici 22 (senza di lei) e la frecciatina

Ieri è tornato Amici di Maria con la ventiduesima edizione. Tra i tanti commenti per questo comeback, anche quello di un’ex professoressa della scuola mariana. A poche ore dalla messa in onda Anna Pettinelli ha fatto il suo personale in bocca al lupo alla squadra di Amici: “Quando metti la maglia di Amici sai che sarà per sempre. E io per sempre farò parte di questo meraviglioso sogno. Un sogno che inizia nuovamente oggi, quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi. In bocca al lupo ai professori, e quando dico tutti, dico veramente tutti. In bocca al lupo a Maria. Vi seguirò da casa con un affetto enorme. Buon lavoro, in bocca al lupo e baci“.

Immancabile una shade (probabilmente a Rudy Zerby), la Pettinelli infatti ha fatto notare che non gli mancheranno proprio tutti: “Inizia la nuova stagione di Amici. Mi mancherete tutti. Beh quasi tutti. Forza ragazzi è la vostra grande chance. Daje professori quest’anno litigherete meno senza me. Buon lavoro a tutti“.

quello studio senza anna bellapatata pettinelli ha meno senso, che colpo al cuore non vederla in cattedra 💔 #Amici22 pic.twitter.com/KWF6mEGsnO — BagnoTrash (@bagnotrash) September 18, 2022

Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi: “Lui mi sta molto antipatico”.

La frecciatina non stupisce affatto. La conduttrice radiofonica in una recente intervista ha confermato la sua antipatia per il collega: “Io sono molto diretta e posso anche dire cose scomode.In passato ho anche perso delle opportunità e dei lavori perché sono poco diplomatica. Cosa penso davvero di Rudy Zerbi? Guarda, le persone mi chiedono spesso se litigavamo davvero io e lui e se le scaramucce erano reali. Era tutto verissimo lo ripeto. Rudy mi sta molto antipatico e lo ripeterò sempre. Certo che poi lo rispetto per il suo mestiere e come professore. Però a parte questo non c’è altro da fare non mi sta simpatico. Io e lui siamo lontanissimi sotto tanti punti di vista. Lontani nel pensiero, nella gestione delle cose e non ci sono punti in comune tra noi. No, proprio nessuno sono sincera“.