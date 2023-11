Anna Pettinelli finisce sui media USA per un malinteso con Dua Lipa

Dua Lipa venerdì scorso ha rilasciato il nuovo singolo Houdini e ieri ha parlato del pezzo in un’intervista rilasciata ad Anna Pettinelli su RDS. La conduttrice ha fatto una domanda particolare alla popstar: “Sei affascinata da Houdini? Hai letto la storia di questo personaggio biblico?“. Dua Lipa un po’ perplessa ha risposto: “Voglio dire, Houdini era una persona esistita realmente. Sono sempre stata molto affascinata dalla magia, dalla fantasia e da come queste possano essere portate nella realtà“. La domanda della prof di Amici ha fatto il giro del mondo.

Dua Lipa answers an RDS interviewer who mistakes the magician Houdini as a biblical character: “Well, I Mean, Houdini was a real, real person.” pic.twitter.com/XFzv2p84xP — Pop Crave (@PopCrave) November 11, 2023

Anna Pettinelli sui media americani.

Una giornalista americana ha scritto: “Ieri Dua Lipa ha incontrato Anna Pettinelli di RDS 100% Grandi Successi . Durante la chiacchierata, la conduttrice ha fatto un errore innocente ma esilarante riguardo l’ispirazione della canzone. Dua Lipa ha gentilmente chiarito che “Houdini” non riguarda un personaggio biblico, come ha affermato Pettinelli, ma piuttosto il defunto illusionista. Tutto è nato perché la presentatrice ha chiesto alla cantante se conoscesse la storia del personaggio biblico Houdini. I fan della cantante hanno fatto molte battute su questa gaffe“.

Houdini, la traduzione.

Vengo e vado

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto

Prendimi o vado a Houdini

Vengo e vado

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Tutti sanno

Prendimi o divento Houdini

Il tempo passa come un’eclissi solare

Ci vediamo mentre guardi e mi mandi un bacio

È il tuo momento, tesoro, non lasciartelo scappare

Avvicinati, stai leggendo le mie labbra?

Dicono che vengo e vado

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto

Prendimi o divento Houdini

Vengo e vado

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Tutti sanno

Prendimi o divento Houdini

Se sei abbastanza bravo, troverai un modo

Forse potresti far sì che una ragazza cambi i suoi modi

Ci pensi giorno e notte?

Forse potresti essere tu a farmi restare

Tutto quello che dici sembra così dolce

Ma metti in pratica tutto ciò che predichi?

Ho bisogno di qualcosa che mi faccia credere

Se l’hai capito, tesoro, dammelo

Dicono che vengo e vado

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto

Prendimi o divento Houdini

Vengo e vado (vengo e vado)

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Lo sanno tutti (non sono qui per molto)

Prendimi o divento Houdini

Se sei abbastanza bravo, troverai un modo

Forse potresti far sì che una ragazza cambi i suoi modi

Ci pensi giorno e notte?

Forse potresti essere tu a farmi restare

Vengo e vado

Dimmi in tutti i modi in cui hai bisogno di me (Ooh)

Non sono qui per molto

Prendimi o divento Houdini

Vengo e vado (vengo e vado)

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Lo sanno tutti (non sono qui per molto)

Prendimi o divento Houdini

Houdini

Prendimi o divento Houdini