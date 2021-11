Anna Pettinelli il sabato sera non guarda Tu Si Que Vales di Maria De Filippi, ma Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. E no, non lo fa di soppiatto, ma proprio alla luce del sole.

La speaker radiofonica, ormai nel cast fisso dei professori di Amici, ieri pomeriggio è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta durante il talk su Ballando con le Stelle.

“Qui c’è un’intrusa amica che è Anna Pettinelli. Tu sei coach di Amici. Come vedi questo percorso [di Ballando con le Stelle, ndr] che stiamo raccontando? Noi qua siamo tutti interni alla famiglia di Ballando, tu sei una giudice e spettatrice esterna”.

La speaker ha però subito risposto: “Io sono prima di tutto una spettatrice di Ballando, perché vi vedo, mi emoziono, mi appassiono…“. A questo punto a prendere la parola è stato Ivan Zazzaroni, che ha provocatoriamente chiesto: “Ma Maria lo sa?“. “Certo che lo sa! Perché non dovrebbe saperlo!” ha sbottato sulla difensiva Anna Pettinelli. “Anche lei lo guarda [Ballando con le Stelle, ndr]” ha sghignazzato Carolyn Smith. “Non c’è niente di male se io guardo Ballando, ci mancherebbe“, ha continuato la Pettinelli. “Se Anna è qua Maria lo sa“, ha chiuso Alberto Matano. “Ma certo che lo sa, figuriamoci“.

La De Filippi il sabato sera guarda #BallandoConLeStelle e Milly se la ride #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/FCZb5dWl1U — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 12, 2021

Anna Pettinelli guarda Ballando con le Stelle anche per Arisa, con cui ha condiviso l’esperienza ad Amici durante la scorsa stagione televisiva.