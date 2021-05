Nessuna finzione, proprio come a Uomini e Donne nelle litigate tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, anche ad Amici quest’anno ci sono state discussioni forti e tutte rigorosamente reali. In più occasioni Anna Pettinelli si è azzuffata con Rudy Zerbi e oggi a Casa Chi ha rivelato la lite che l’ha fatta soffrire di più. A telecamere spente la prof avrebbe detto al collega che le aveva rotto le scatole e Zerbi sembra non abbia reagito bene.

“Io e lui ci conosciamo da 30 anni. Abbiamo fatto anche delle vacanze insieme. Diciamo che conoscendolo così bene ci siamo presi la libertà anche di darci delle risposte piccate. Cosa che non sarebbe successa con altri. Il rapporto mio con Rudy è di estrema trasparenza. Ci siamo stati anche tanto antipatici, non siamo stati d’accordo. Vi rivelerò una cosa, dopo una puntata mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani… Sono delle cose che ci diciamo a telecamere voltate. Non avevamo le telecamere su di noi. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le P, lui mi ha risposto male. A quel punto è cominciata una discussione non ripresa dalle telecamere, sempre poi sugli argomenti. Ma ci rispettiamo, queste sono libertà che ci siamo presi. Non so se Maria riconfermerà la squadra, ma sto ancora inca***ta da quest’anno”.

Anna Pettinelli e Rudy dietro le quinte…

I guanti di sfida della prof Anna Pettinelli.

Continua l’assegnazione dei guanti di sfida per la quarta puntata del serale di sabato e questa volta è per Raffaele da parte della prof Anna Pettinelli… #Amici20 pic.twitter.com/Bv8j7fm4x0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 8, 2021

Anna Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida sulle sigle dei cartoni animati tra Aka7even e Tancredi in vista della sesta puntata di sabato e il giorno dopo Aka7even incontra la sua prof… #Amici20 pic.twitter.com/8Mpc5J567R — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2021