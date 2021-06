Anna Pettinelli è diventata una grande amica di Aka7even e dopo averlo portato fino alla finale di Amici di Maria De Filippi lo sta seguendo anche fuori e spesso insieme si dilettano a realizzare delle dirette su Instagram.

Durante una delle ultime dirette la Pettinelli ha tirato una frecciatina ad X Factor, che tornerà quest’anno con un nuovo conduttore ed un nuovo regolamento, dato che – in segno dell’inclusività – hanno deciso di togliere tutte le categorie. Non ci saranno più Under Donne, Under Uomini, Over e Gruppi, ma sarà un tutti contro tutti ed ogni coach sarà libero di scegliere chi vuole senza badare a sesso ed età. L’unica clausola è che ognuno deve avere nel proprio team almeno un duo o un gruppo.

“La musica sarà la protagonista” – si legge nella nota di X Factor – Il talento sarà il nostro unico obbiettivo. Finalmente verranno abbattuti i confini. Quest’anno le nostre squadre ci assomiglieranno per davvero. Via le etichette di genere, età e formazione.Dimenticate Under Donne, Under Uomini, Band e Over! Noi saremo liberi di scegliere gli artisti a prescindere dalle categorie. Ognuno di noi seguirà la propria idea di musica. Questa è una vera rivoluzione. Sarà un nuovo X Factor e non vediamo l’ora. Siamo gasatissimi”.

Rivoluzione a X Factor, i giudici annunciano una grande novità: “Sarà un nuovo show” https://t.co/WasF8gwcy9 — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 1, 2021

Anna Pettinelli contro X Factor: “È diventato una scopiazzatura di Amici”

Alla luce di ciò che avete appena letto, Anna Pettinelli ha commentato così: “Hai visto che a X Factor hanno tolto le categorie? Fanno tutti contro tutti. È proprio una scopiazziatura terribile di com’è Amici praticamente“.

Più che un Amici è diventato un The Voice con le audizioni alla luce del sole, senza coach girati.