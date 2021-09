Ieri sera è iniziato il Grande Fratello Vip 6 e le protagoniste della prima puntata sono state senza dubbi le tre sorelle Hailé Selassié. Jessica, Clarissa e Lulù hanno fatto discutere per i loro look e per la schiettezza con cui hanno ammesso di essere in cerca di boni (non necessariamente intelligenti). Tra i tanti che sui social hanno criticato le principesse etiopi c’è stata anche Anna Pettinelli. La professoressa di Amici di Maria ha dato alle sorelle delle ‘smandrappate’ ed ha tirato in ballo anche la Contessa Patrizia De Blanck.

Ma’ste tre smandrappate??? Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanc può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!#gfvip — anna pettinelli (@annapettinelli) September 13, 2021

Bella Patata’ con questo tweet ha scatenato una valanga di amore nei suoi confronti: “Io ho un sogno, le pettinando opinioniste di qualsiasi cosa. Noi siamo qui e ci crediamo”, “Ti adoro, Signorini dovrebbe prenderti nel programma”, “Ma quanto siamo arretrati in Italia per non avere te sulla poltrona delle opinioniste?“.

Amo Anna Pettinelli, ma le tre principesse vanno protette per il momento. Sopra le righe, eccessive e trash, Clarissa, Lulù e Jessica sono perfette per il GF Vip!

Tu e le tue amiche quando prima della pandemia aspettavate l’EasyJet comprato a 9€ #GFVip pic.twitter.com/Tke6TlxpNW — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 13, 2021

