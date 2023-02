Anna Oxa ultima in classifica a Sanremo: arriva la reazione di Oxarte

Non solo il grande ritorno, ma ieri per la prima serata del Festival di Sanremo 2023, Anna Oxa ha anche avuto l’onore di essere l’artista che ha aperto la gara con il suo bel pezzo Sali Canto dell’Anima. Purtroppo il voto della sala stampa non ha premiato la Oxa, che è arrivata ultima in classifica. Stamani la pagina ufficiale Oxarte ha pubblicato un post Facebook (adesso rimosso) sull’alfabetismo funzionale.

“La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano “Sali (Canto dell’anima)”. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione”.

La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano “Sali (Canto dell’anima)”. #Sanremo2023 pic.twitter.com/RdWsg8eII5 — vicenverso (@vicencenzo) February 8, 2023

Anna Oxa, i post di Oxarte.

Dopo il post sull’analfabetismo funzionale, Oxarte ha pubblicato dei comunicati di ringraziamento per il pubblico, rivolgendo qualche pensiero anche alla stampa.