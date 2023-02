Anna Oxa: tutte le 15 volte al Festival di Sanremo, nel ’94 lo ha pure condotto

Anna Oxa ha partecipato al Festival di Sanremo 15 volte (14 in gara, 1 da conduttrice).

La cantante debuttò a Sanremo nel 1978 con il brano Un’Emozione Da Poco e subito conquistò il secondo posto dietro ai Matia Bazar in gara con E Dirsi Ciao. L’edizione fu condotta da Vittorio Salvetti con Maria Giovanna Elmi.

Gli anni ’80

Quattro anni dopo, nel 1982, la cantante ci riprovò presentando Io No, ma non ottenne il successo sperato. Quella fu la storica edizione condotta da Claudio Cecchetto con Patrizia Rossetti che vide il debutto di Mia Martini, Zucchero e Vasco Rossi. Vinse Riccardo Fogli con Storie Di Tutti I Giorni. Nel 1984 portò all’Ariston da Pippo Baudo Non Scendo che conquistò il settimo posto. Quell’anno vinsero Albano e Romina con Ci Sarà.

Tornò anche nel 1985 con A Lei che conquistò un altro settimo posto. A vincere alla corte (nuovamente) di Baudo furono i Ricchi e Poveri con Se m’innamoro. Replicò anche l’anno successivo, nel 1986, con È tutto un attimo. Questa volta riuscì a conquistare il quinto posto, a vincere fu Eros Ramazzotti con Adesso Tu. Fu l’anno del debutto di Loredana Bertè con tanto di pancione finto. Chiuse gli anni Ottanta partecipando anche alle ultime due edizioni. Quella del 1988: per lei un altro settimo posto con Quando Nasce Un Amore (a vincere fu Massimo Ranieri con Perdere l’amore) e quella del 1989 che finalmente vinse con Ti Lascerò in collaborazione con Fausto Leali.

Gli anni ’90

Anna Oxa ha poi partecipato a Sanremo anche nel 1990 sfiorando il podio per un soffio con la celebre Donna Con Te. A vincere sono stati i Pooh con Uomini Soli. Nel 1994 è tornata al Teatro Ariston ma in una veste inedita: quella di conduttrice. Era il periodo di baudiana memoria delle due vallette bionda e mora e la Oxa, biondissima, fece da contrappeso alla mora Cannelle.

Anna Oxa in gara è poi tornata nel 1997 – l’edizione di Mike Bongiorno – conquistando il secondo posto con Storie. A vincere sono stati i Jalisse con Fiumi di Parole. Da allora i due non si sono più visti da quelle parti. Ha poi chiuso il millennio partecipando anche nel 1999, vincendo, con Senza Pietà.

Il nuovo millennio

Nel 2001 ci riprova, ma passa un po’ inosservata e si classica al decimo posto con L’Eterno Movimento e purtroppo le va pure peggio nel 2003 con il brano Cambierò, fermo al 14esimo posto. Giorgio Panariello l’ha poi voluta nel 2006 ma con Processo A Me Stessa è stata subito eliminata subito. Un disastro. Nel 2011 replica e viene eliminata subito con La Mia Anima D’Uomo. Poi il silenzio.

Dopo 12 anni di silenzio Anna Oxa ci riprova.