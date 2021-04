A parte la sua ospitata a Live Non è la d’Urso, è un po’ che non vediamo Anna Oxa in tv, soprattutto in Rai. L’artista intervistata da Candida Morvillo sul Corriere ha spiegato il perché. Pare infatti che da Viale Mazzini sia arrivato un veto dopo l’infortunio della cantante a Ballando con le Stelle. Il nome della Oxa era circolato anche per Sanremo 2021, ma secondo dei rumor sarebbe stata esclusa.

“Io ho vissuto il processo creativo, che m’importa se altri fanno il branco e poi devono sbranare il lupo? È una vita che cercano di farlo. Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando con le stelle, la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa solo nel 2019, perché comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano. Questa come la chiamate: non violenza? Ma io sono tranquilla, faccio la mia arte, la gente mi segue lo stesso. Se questo veto vale anche per Sanremo? Certo”.

Un vero peccato, perché l’artista A.O sarebbe davvero un bel nome per il Festival.

“Se io amo? Allora, se me lo chiede, vuol dire che finora non mi ha ascoltata. Che importanza ha se amo, se non amo? Se farò 60 anni o ne ho fatti 40? Se piaccio o no? Ma chi se ne frega. È più interessante sapere che i professori portano i miei brani nelle scuole, o che io stessa vengo chiamata nelle università a parlare di suono e di frequenze. I media non vogliono sapere di Anna Oxa, vogliono creare la loro storia di Anna Oxa. Ma quella non è la mia storia, è l’immagine che voi mi attribuite.

La mia forma di vita non è quella, è quella di Primo Cuore (Canto Nativo), il mio ultimo brano, che è oltre qualsiasi tipo di forma-canzone conosciuta, composto in un momento di grande pienezza e che è veramente uno sguardo all’umanità. Un giorno, ho detto in tv: mi sono divorziata e ancora mi parlate dai miei mariti, non sapete staccarvi dalle cose inutili”.